Рік тому МОН скасувало ліцензію приватному Львівському університету бізнесу і права

Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ Міністерства освіти й науки «Про результати позапланової перевірки Львівського університету бізнесу та права», який анулював ліцензію вишу на підготовку аспірантів. Університет звинувачували в організації схеми для ухилянтів, однак справу закрили.

У листопаді 2024 року Міносвіти анулювало ліцензію для приватного Львівського університету бізнесу й права на підготовку аспірантів. З того часу виш судиться з міністерством та його держпідприємством «Інфоресурс», щоб скасувати наказ. Крім цього, університет оскаржує обмеження, яке стосується внесення здобувачів освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) й дозволу отримувати довідки для відстрочки від мобілізації. Обмеження стосується студентів, які почали навчатися в університеті у 2021-2024 роках.

Навесні 2024 року в Україні значно зросла кількість аспірантів, бо університети масово вносили в ЄДЕБО людей, які нібито почали навчатися в аспірантурі у попередні роки. Тоді Кабмін виніс постанову, яка підтверджувала відстрочку від мобілізації за наявності довідки з ЄДЕБО. Львівський університет бізнесу та права перевищив ліцензовані обсяги прийому аспірантів.

У суді представники університету пояснили, що МОН виніс наказ із порушенням, адже не призупинив дію ліцензії, а одразу анулював, не давши змогу виправити недоліки. Втім у міністерстві це заперечили, адже розпорядження про виявлені порушення склали 24 вересня, надавши університету час на їх виправлення. Однак позапланова повторна перевірка в листопаді виявила, що порушення не усунуті.

Зокрема університет незаконно дозволив поновитися кільком аспірантам, які не навчалися на магістратурі. В університеті пояснили, що цих аспірантів зарахували помилково, а працівника, який це зробив, уже звільнили.

Крім цього, університет не надав МОН актуальної інформації про матеріально-технічний стан приміщень, в яких проводять навчання. Втім виш надав суду документи, які підтверджують, що МОН отримало інформацію про стан навчальних приміщень на вул. Кульпарківській, 93, Антоновича, 70 та Левандівській, 11.

Враховуючи обставини справи, суддя Олег Кравців позов університету задовольнив частково. Суд скасував наказ Міністерства освіти «Про результати позапланової перевірки закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» та визнав протиправним обмеження доступу університету до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року Служба безпеки повідомила, що викрила в університеті бізнесу й права масштабну схему для ухилянтів. За версією слідства, власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання військовозобов'язаних поза межами ліцензованих річних обсягів МОН. За вступ до вишу ухилянти платили від 5 до 8 тис. доларів. Вже в січні 2025 року цю справу закрили, слідчі дійшли висновку, що керівництво вишу не перешкоджало ЗСУ, тому злочину немає.

Засновниками університету є Ростислав Сопільник і Жанна Семчук. Ростислав Сопільник – син професора університету Любомира Сопільника, який був підозрюваним в незаконному зберіганні зброї. Ростислав Сопільник працює старшим уповноваженим Львівського управління Департаменту внутрішньої політики Національної поліції.

У 2025 році мерія через суд виселила приватний виш із комунальних приміщень на вул. Кульпарківській, 93 та Антоновича, 70.