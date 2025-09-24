Приміщення на вул. Антоновича, 70 повернули в комунальну власність

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про виселення приватного «Львівського університету бізнесу та права» з приміщень на вул. Антоновича, 70 у Львові. Раніше суд зобов’язав цей університет повернути приміщення на вул. Кульпарківській, 99.

Як розповіли у юридичному департаменті Львівської міськради, у 2018 році приватний університет отримав у користування будівлю на Антоновича, 70 для проведення навчального процесу. Термін оренди завершився у травні 2021 року. Управління комунальної власності відмовило в продовженні оренди, оскільки частина орендованих приміщень перебуває в аварійному стані і не може безпечно використовуватися для навчання студентів.

«Використання лише частини приміщень робило неможливим повноцінне функціонування закладу освіти. Попри офіційні повідомлення та накази, орендар приміщення не звільнив, тож місто змушене було звернутися до суду», – повідомили юристи мерії.

Суд підтримав позовні вимоги управління. Відповідно до рішення суду, орендар має виселитись з приміщення на Антоновича, 70 та повернути його у комунальну власність. Рішення ще може бути оскаржене.

Раніше у травні 2025 року Верховний Суд вже зобов’язав цей же університет повернути приміщення на вул. Кульпарківській, 99 площею понад 660 м², де працює ліцей «Європейський».

За інформацією YouControl, співвласниками заснованого у 2007 році Львівського університету бізнесу та права є львів’яни Жанна Семчук та Ростислав Сопільник – син львівського правоохоронця 64-річного Любомира Сопільника, який багато років займав різні посали в поліції Львівщини (був начальником науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України у Львівській області (НДЕКЦ), радником начальника обласної міліції, останнє місце праці – начальник вибухотехнічного управління ГУ НП у Львівській області).

Восени 2024 року СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів в згаданому приватному університеті, а професора вишу Любомира Сопільника звинуватили в незаконному поводженні зі зброєю, однак згодом справу закрили.

Раніше в цьому університеті захистив кандидатську дисертацію відомий бізнесмен, екснардеп від ВО «Свобода» Ігор Кривецький.