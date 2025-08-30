Суд Брно засудив українців до чотирьох років ув’язнення

Після майже року розслідування і судового процесу в Брно (Чехія) винесли вирок українській парі, яка систематично зловживала гуманітарною допомогою для біженців. Про це у п’ятницю, 29 серпня, повідомило видання Novinky.cz.

Відомо, що протягом 11 місяців Іван Саварін і Христина Савчин отримували виплати для біженців, яких самостійно привозили до Чехії, а потім відправляли назад до України. Протягом цього часу їм вдалося заволодіти сумою в 11 млн крон, що становить понад 19 млн гривень.

Шахрайська схема виглядала так: чоловік та дружина переправляли з України до Чехії своїх співвітчизників, оформлювали на них документи про тимчасовий захист та відкривали банківські рахунки. Після цього людей повертали назад до України, а банківські картки залишались у пари. Згодом вони знімали з них гуманітарні виплати та витрачали на власні потреби.

Шахрайство вдалося викрити правоохоронцям, коли вони зафіксували підозрілі виплати біженцям, які не перебували на території Чехії.

«Вони вийшли на слід двох іноземців, коли розслідували підозри, що ті допомагали відкривати банківські рахунки, через які згодом проходили гроші, отримані злочинним шляхом. Незабаром стало зрозуміло, що вони причетні до серйозніших злочинів», – повідомив представник поліції Павло Шваб.

Пару затримали під час чергової спроби вʼїзду до країни. Тоді у них вилучили автомобіль, 74 банківські картки, 12 телефонів і понад 2,25 млн крон готівкою. У виданні зазначили, що чоловік є колишнім українським митником, а його дружина вчителька та фітнес-тренерка.

Загалом слідчі зафіксували 830 випадків шахрайства. Під час судового процесу обвинувачені визнали провину і заявили, що готові частково компенсувати збитки.

Суд Брно засудив українців до чотирьох років ув’язнення з вимогою повернути державні гроші, які вони виманили під час своєї шахрайської схеми. Вирок ще не набув чинності, тому сторони можуть подати апеляцію.

Відомо, що прокуратура вимагала для чоловіка 6,5 років ув’язнення, а для жінки – 5,5 років. Тоді як за законодавством Чехії, максимально українцям загрожувало до 10 років позбавлення волі.