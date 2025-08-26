Військовій загрожує ув'язнення строком до 10 років

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовицю однієї з військових частин Полтавщини, яка регулярного незаконно залишала місце служби заради відпочинку на закордонних курортах. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Йдеться про старшу сержантку однієї з військових частин, що розташовані у Полтавській області. За даними слідчих, протягом 2022-2024 років військова вісім разів залишала місце служби та виїжджала на відпочинок на закордонних курортах, зокрема у Чорногорії та Польщі.

«Попри відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення. Керівництво частини не реагувало на її прогули, у результаті з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тис. грн», – йдеться у повідомленні ДБР.

Військовій оголосили підозри в ухилення від служби шляхом обману, що вчинене під час воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайство, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України). Військовій загрожує покарання у вигляду позбавлення волі строком до 10 років.

Зазначається, що підозрювана вже відшкодувала державі незаконно отримане грошове забезпечення. Також слідчі перевіряють дії командування військової частини, яке попри відсутність на службі нараховувало жінці виплати.

Нагадаємо, 26 березня 2025 року ДБР повідомило про викриття двох посадовців на Херсонщині, які за хабарі безпідставно нараховували підлеглим бойові виплати.