ДБР викрило на хабарництві двох посадовців військової частини на Херсонщині

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох посадовців військової частини на Херсонщині на організації корупційної схеми. Вони за хабарі безпідставно нараховували підлеглим бойові виплати. Про це у середу, 26 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, протягом 2024 року командир взводу забезпечення та начальник автотранспортного підрозділу пропонували підлеглим, які не брали участь у бойових діях, нарахувати додаткові виплати. За таку послугу військові посадовці вимагали «відкат» – 30 тис. грн.

На корупційній схемі військові посадовці заробили майже 1,5 млн грн. Встановлено, що гроші посадовці отримували у безготівковій формі – переказом на банківські картки. Загалом у корупційній схемі брали участь 12 осіб.

Співробітники ДБР затримали двох військових посадовців та оголосили їм про підозри у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, а також конфіскація майна. Незабаром суд обере для підозрюваних запобіжні заходи.

Нагадаємо, 10 березня ДБР оголосило підозру командиру однієї з військових частин на Київщині. За даними слідчих, він безпідставно виплатив підлеглим, які не брали участь у бойових діях, понад 7 млн грн.