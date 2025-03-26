Двоє військових посадовців заробили 1,5 млн грн на нарахуванні безпідставних бойових виплат
Військові нараховували підлеглим безпідставні бойові виплати, але за це вимагали хабар у розмірі 30 тис. грн
Співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох посадовців військової частини на Херсонщині на організації корупційної схеми. Вони за хабарі безпідставно нараховували підлеглим бойові виплати. Про це у середу, 26 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідчих, протягом 2024 року командир взводу забезпечення та начальник автотранспортного підрозділу пропонували підлеглим, які не брали участь у бойових діях, нарахувати додаткові виплати. За таку послугу військові посадовці вимагали «відкат» – 30 тис. грн.
На корупційній схемі військові посадовці заробили майже 1,5 млн грн. Встановлено, що гроші посадовці отримували у безготівковій формі – переказом на банківські картки. Загалом у корупційній схемі брали участь 12 осіб.
Співробітники ДБР затримали двох військових посадовців та оголосили їм про підозри у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, а також конфіскація майна. Незабаром суд обере для підозрюваних запобіжні заходи.
Нагадаємо, 10 березня ДБР оголосило підозру командиру однієї з військових частин на Київщині. За даними слідчих, він безпідставно виплатив підлеглим, які не брали участь у бойових діях, понад 7 млн грн.