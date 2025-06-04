Чоловіку загрожує 6,5 років ув’язнення, дружині – 5,5 років

Українське подружжя обвинувачують у масштабному шахрайстві з гуманітарною допомогою для біженців у Чехії. У вівторок, 3 червня, в окружному суді міста Брно підозрювані визнали свою провину, суд має винести вирок у серпні. За даними слідства, пара привозила до Чехії співвітчизників, оформлювала на них фіктивні документи, відкривала банківські рахунки та отримувала виплати для біженців. Після цього люди повертались до України, а гроші залишались у шахраїв. Як повідомив чеський сайт Іdnes, чоловік працював в Україні митником, а його дружина – вчителькою початкової школи та фітнес-тренеркою у вільний час.

За інформацією прокуратури, впродовж 11 місяців подружжя організувало понад 830 фіктивних заяв про допомогу біженцям. Збитки для чеської держави оцінили у понад 11 мільйонів крон (в еквіваленті 21 млн грн за поточним курсом НБУ).

«Підсудний, який працював митником в Україні, виступав у суді чеською мовою та стверджував, що отримані гроші він витратив сам і використав їх для утримання інших членів сім’ї. Офіційно встановити, де поділися ці гроші, не вдалося», – зазначила державна прокурорка Петра Голаньова.

Під час затримання у квітні цього року поліція вилучила у зловмисників 74 платіжні картки, 12 мобільних телефонів, готівку та автомобіль – усе це вони використовували для обслуговування шахрайської схеми. Загальна вартість вилученого майна – близько 2,5 млн крон.

Прокуратура вимагає для чоловіка 6,5 років ув’язнення, а для жінки – 5,5 років. Обоє визнали провину, хоча спочатку жінка заперечувала свою причетність, але потім зізналася, що допомагала чоловікові. Якщо вони відшкодують збитки і співпрацюватимуть надалі зі слідством, суд це врахує при винесенні вироку у серпні 2025 року. За законодавством Чехії, максимально українцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування цієї справи почалося після підозри фахівців з боротьби з економічними злочинами Брно, які помітили підозрілу активність зі створенням банківських рахунків для отримання гуманітарної допомоги. Українське подружжя затримали у квітні 2025 року після численних поїздок до Чехії, під час яких вони знімали гроші з банкоматів.