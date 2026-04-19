Оператори 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем першими у світі збили ударний безпілотник типу «шахед» дроном-перехоплювачем із надводної платформи. Про це в неділю, 19 квітня, повідомили в пресслужбі бригади та оприлюднили відповідне відео.

Як зазначили в СБС, дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади виконує бойові завдання в морській операційній зоні. Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення російського «шахеда».

«Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей. Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст», – пояснюють військові.

До слова, нещодавно український пілот встановив рекорд керування дроном-перехоплювачем на відстані близько 2000 км. Для управління БпЛА використали технологію Hornet Vision Ctrl.