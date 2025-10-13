Українка у суді визнала себе винною та пояснила, що до шахрайства її спонукнули життєві обставини

Клатовський районний суд у Чехії визнав українку Аліну Цвігунову винною у шахрайстві на отриманні виплат за розміщення українських біженців. Жінку засудили до двох років позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців, повідомило у понеділок, 13 жовтня, чеське видання Novinky.cz.

За даними правоохоронців, з березня 2023 року по лютий 2024 року Аліна Цвігунова оформлювала фіктивні заяви на отримання державних виплат за нібито безоплатне розміщення українців, які перебували під тимчасовим захистом.

«У своїх заявах на отримання допомоги для ведення домашнього господарства на одну людину вона надала неправдиву інформацію про свій правовий звʼязок з 83 об’єктами нерухомості в Чеській Республіці, заявивши, що надає безоплатне проживання в них іноземцям, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні», – повідомила виданню чеська прокурорка Барбора Марешова.

Зазначається, що особисту інформацію про українців Аліна Цвігунова шукала у соцмережах.

Прокурорка додала, що Цвігунова надала сотні неправдивих заяв та хотіла виманити у Чехії ще близько 2,5 млн крон (приблизно 102 тис. євро). Втім, жінка встигла отримати від центру зайнятості понад 300 тис. чеських крон (близько 12 тис. євро).

Сама обвинувачена, яка встигла переїхати до Нідерландів, заявила, що шкодує про скоєне та пояснила, що її спонукала складна життєва ситуація. За словами Аліни Цвігунової, вона переїхала до Праги по роботі, але не змогла оплачувати оренду житла у понад 20 тис. крон на місяць та інші витрати. Крім того, жінка розповіла, що їй треба було сплачувати 50 тис. крон за страхування сина.

У суді зазначили, що українка визнала себе винною та сплатила компенсацію. Її засудили до двох років позбавлення волі із відстрочкою на 28 місяців за статтею «Шахрайство».