Програми тимчасового захисту для українців триватимуть до 4 березня 2027 року

Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поступового згортання програми тимчасового захисту для українців. Вона триватиме до 4 березня 2027 року. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомила пресслужба ЄС.

Як йдеться у повідомленні, рекомендації передбачають єдині умови згортання програми тимчасового захисту для українців для всіх країн-членів ЄС. Однак поки триває війна, солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною.

Основні рекомендації зводяться до переходу від тимчасового захисту до інших програм легального проживання в ЄС. Зокрема, пропонують видавати дозволи українцям у зв’язку з їхнім працевлаштуванням, навчанням чи воззʼєднанням сімей. Також пропонується створення тимчасових програм добровільного повернення, у межах яких на учасників мають поширити права на отримання медичного обслуговування, навчання та отримання житла.

Ще одна ініціатива стосується ознайомчих візитів, які надають можливість українцям, не втрачаючи тимчасового статусу, здійснювати візити в Україну, щоб можна було самостійно оцінити умови для їхнього повернення.

Крім цього, документ передбачає запуск кампаній з інформування щодо можливостей подати заявку на інший правовий статус та щодо програми добровільного повернення. Також у ЄС можуть створювати центри, які будуть слугувати контактними пунктами для українців, допомагатимуть з документами, надаватимуть консультації щодо працевлаштування, як у країні перебування, так і в Україні.

Нагадаємо, 12 вересня польський Сейм схвалив законопроєкт, який продовжує дозвіл українським біженцям перебувати в Польщі до березня 2026 року, а також передбачає зміни правил отримання соціальних виплати для іноземців за програмою «800+».