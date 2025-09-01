З України виїхали приблизно 7 млн біженців

Науковці з Інституту Ifo при Мюнхенському університеті опитали 3348 українських біженців, які мешкають у різних країнах світу. Згідно з дослідженням, перспектива працевлаштування для біженців з України важливіша, ніж можливість отримувати соціальні виплати. Збільшення середньої заробітної плати підвищує ймовірність вибору країни на 16,4%. Водночас збільшення соціальних виплат – на 4,5%.

«Серйозним занепокоєнням у країнах, що приймають біженців, є те, що щедра соціальна допомога може приваблювати шукачів притулку. Наші результати показують, що занепокоєння щодо соціальних виплат перебільшені. Легкість пошуку роботи та рівень середньої заробітної плати набагато важливіші для вибору країни призначення, ніж соціальна допомога», – йдеться в дослідженні Інституту Ifo.

Під час опитування учасникам пропонували вибрати між країнами, які відрізнялися вісьмома характеристиками. Наприклад, ринок праці, орендна плата, виплати на дітей, рівень соціальних виплат чи відстань від України. Найвагомішим фактором виявлялася можливість працевлаштування.

«Легкість пошуку роботи, що відповідає кваліфікації, цінується навіть більше, ніж наявність друзів чи родини та знання мови країни», – пишуть дослідники.

Негативно впливають на пошук місця проживання вищі витрати на оренду. Цей фактор зменшує ймовірність вибору країни на 6,7%.

На 8,5% збільшує можливість вибору країни наявність в ній родичів або друзів. Також важливим фактором (особливо для українців з вищою освітою) є можливість спілкуватися державною мовою країни. Це збільшує можливість вибору країни на 9,4%. Згідно з опитуванням, ця умова виявилася важливішою, ніж географічна близькість до України.

«Біженці з дітьми значно більше цінують допомогу на дітей, ніж люди без дітей. Пенсіонери приділяють менше уваги пошуку роботи, що відповідає їхній кваліфікації, а також розміру заробітної плати та допомоги на дітей», – вважають дослідники.

Також дослідження виявило відмінності між жінками та чоловіками. Жінки більше цінують присутність друзів та родичів, а чоловіки віддають перевагу країнам, які розташовані далі від України.

Додамо, що Мінекономіки у березні 2025 року повідомляло, що за кордон з України виїхали 6,918 млн біженців. Найбільше їх у Німеччині (1,443 млн), Польщі (майже 1 млн) та Чехії (401,4 тис.).