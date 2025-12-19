На місці працювали поліцейські для з’ясувань обставин інциденту

Поліція Київської області у четвер, 18 грудня, повідомила, що розслідує обставини жорстокого поводження з чотирилапими. У селі Кременище знайшли понад 50 мертвих тварин, яких віддали на перетримку.

Київські зоозахисники розповіли правоохоронцям, що місцева жителька, яка брала тварин на перетримку та позиціювала це як мініпритулок, жорстоко поводилася з тваринами, в результаті чого десятки з них загинули. Організація Kyiv Animal Rescue Group відзначила, що вона також роками приймала евакуйованих, покинутих, травмованих і хворих тварин у різних організацій.

«Вона закатувала сотні тварин. Ми змогли винести 51 труп. Тварини помирали від хвороб, голоду, їли тих, хто помер, намагались вибратись, шкрябали стіни, їли крейду, помирали без води. Це жах. Це біль. Шість кімнат пекла», – розповіла зоозахисниця Сніжана Бугрик.

Відомо, що волонтери змогли врятувати 40 котів та одного собаку. Їх розвезли по лікарнях, а померлих тварин планують передати на експертизу.

Правоохоронці повідомили, що на місці працювали поліцейські для з’ясувань обставин інциденту. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин.

Нагадаємо, 19 листопада власнику хмельницького притулку, з якого 15 листопада втекли дві левиці, оголосили про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.