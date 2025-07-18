Чоловік мешкає на вул. Кос-Анатольського

У Львові поліція розслідує випадок жорстокого поводження з тваринами. 56-річний чоловік морив голодом та бив своїх собак. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомили у поліції Львівської області.

Інформацію про жорстоке поводження з тваринами правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

«Авторка допису повідомила, що в одній з квартир багатоповерхового будинку у Львові власник, який веде антисоціальний спосіб життя та зловживає алкоголем, регулярно б’є своїх двох собак, не годує їх, не вигулює, а кілька новонароджених цуценят – померли», – йдеться в повідомленні поліції.



Правоохоронці встановили, що чоловік мешкає на вул. Кос-Анатольського. Це 56-річний львів’янин.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Досудове розслідування триває.