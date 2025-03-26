Львів’янин убив собаку і лишив його тіло в пакеті на балконі

Поліцейські повідомили про підозру 53-річному львів’янину, який дерев’яною битою до смерті забив собаку своєї співмешканки. Про це у середу, 26 березня, повідомила пресслужба поліції.

Зазначається, що інцидент трапився на початку березня в одній із квартир Шевченківського району Львова. 53-річний чоловік завдав собаці співмешканки не менше чотирьох ударів по голові дерев’яною битою. Унаслідок отриманих травм «Рижик» помер.

Після убивства львів’янин поклав тіло тварини у пакет і поставив його на балконі загального користування. Пакет помітив сусід і викликав поліцію.

Слідчі повідомили йому про підозру у жорстокому поводженні з тваринами за ч.3 ст.299 ККУ. За рішенням суду він перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.