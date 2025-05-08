Львів'янин отримав тюремний строк за вбивство собаки в Шевченківському районі Львова

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 53-річному львів’янину Володимиру Кравчуку, який у березні цього року вбив собаку, побивши його дерев’яною битою. За жорстоке поводження з твариною чоловікові присудили п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, інцидент стався 11 березня близько 7:30 ранку. Чоловік завдав кілька ударів саморобною дерев’яною битою по голові собаки дворової породи на кличку «Рижик», який належав його співмешканці. У результаті отриманих травм тварина загинула. Після цього Володимир Кравчук склав тіло пса у дорожню сумку і мав намір поховати. Сусіди викликали поліцію, яка зафіксувала факт злочину та згодом затримала винуватця.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він заявив, що має намір вступати до лав ЗСУ та просив його жорстоко не карати.

Суддя Наталія Луців-Шумська визнала Володимира Кравчука винним у жорстокому поводженні з твариною (ч.3 ст.299 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.