Експертиза встановила, що собака помер від численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих внаслідок падіння зі сходів

Дніпровський районний суд Києва визнав 31-річного місцевого жителя винним у жорстокому поводженні з твариною. Чоловік отримав понад 7 років тюрми за вбивство безпритульного собаки. Про це у понеділок, 24 березня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Засуджений чоловік проживав зі співмешканкою, її двома дітьми та спільною 11-місячною донькою. Прокурори довели у суді, що він сам привів до квартири безпритульного собаку на прізвисько Мілка, але потім виштовхнув тварину у під’їзд.

«Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи доньку на руках, кинув собаку зі сходів, після чого знову почав бити. Експертизами доведено, що смерть настала внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів, падіння та крововтрати», – йдеться у повідомленні.

У будинку встановлені камери спостереження, які зафіксували злочин.

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Чоловік під час судового засідання зізнався, що дійсно зіштовхнув тварину зі сходів, однак провину у вбивстві не визнав. Він заявляв, що собаку вбив хтось інший, ймовірно, сусіди. Провину киянина вдалося довести за допомогою експертиз.

Суд визнав киянина винним у жорстокому поводженні з безпритульним собакою, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років та 6 місяців. Зазначається, що засуджений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Львові 84-річний чоловік палицею вбив собаку. Під час судового засідання львів’янин визнав провину. Суд призначив обвинуваченому 5 років тюрми за жорстоке поводження з твариною, але звільнила від відбування покарання із річним іспитовим терміном.