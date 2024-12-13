Собаку під вікнами знайшли сусіди

У Тернополі чоловік напідпитку викинув собаку з вікна четвертого поверху. Тварину, яка скавчала і корчилася на землі, знайшли сусіди і завезли її до ветеринара. Медик підтвердив, що собака отримав травми від падіння з висоти, тому місцеві жителі повідомили про випадок в поліцію.

Інцидент на вулиці Вишневецького трапився в обід 13 грудня. Жителі будинку знайшли собаку під вікнами багатоповерхового будинку і завезли у ветеринарну клініку. Там підтвердили, що у тварини перелом хребта, який вона, ймовірно, отримала внаслідок падіння з висоти. Тернополяни запідозрили, що собаку могли викинути її господарі з вікна 4 поверху, тому викликали правоохоронців.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що собаку з вулиці кілька місяців тому забрали двоє двоюрідних брати, які мешкають на вулиці Вишневецького», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 13 грудня.

Також правоохоронці встановили, що вранці, 13 грудня, родичі розпивали спиртні напої. Після застілля один із братів схопив собаку та викинув її з балкона. Сусіди, які це побачили, викликали поліцію, а поранену тварину завезли до клініки.

Наразі працівники поліції встановлюють, хто саме із родичів так повівся із псом. Також відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років.