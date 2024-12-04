Опубліковані в соцмережах відео стосуються двох різних інцидентів, які відбулися в жовтні з інтервалом в один тиждень

Поліцейські Тернопільщини розшукали працівників агрокомпанії, які на полях під час жнив ганяли стадо кабанів та чавили їх, а також вбили щонайменше одну тварину. Речник поліції Сергій Крета повідомив ZAXID.NET, що під час розслідування стало відомо про два такі випадки в різних районах області.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що опубліковані в соцмережах відео стосуються двох різних інцидентів, які відбулися в жовтні з інтервалом в один тиждень. Перший інцидент, коли тварин сільськогосподарською технікою ганяють по полю, стався поблизу села Манюки Тернопільського району, а другий з забиттям свині до смерті – між селами Мильне Залозецької громади та Іванчани Збаразької громади.

«Поліцейські встановили кількох чоловіків, які знущалися з тварини. Наразі у кримінальному провадженні фігурують троє працівників одного з агропідприємств. Один із них причетний до вбивства кабана», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 4 грудня.

Правоохоронці встановлюють інших людей, причетних до злочину. Також слідчі додали ще одну статтю, за якою триватиме розслідування. Раніше провадження порушили за ч. 2 ст. 248 КК України (Незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням транспортних засобів). Однак в ЄРДР також внесли дані за ч. 3 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю).

За даними поліції, агрофірма «Контінентал Фермерз Груп», працівники якої вчиняли жорстокі дії з тваринами, активно співпрацює з правоохоронцями та сприяє у розслідуванні кримінального провадження. Підприємство також оприлюднило свою позицію щодо інциденту. «Контінентал Фермерз Груп» повідомила, що після появи відео в соцмережах і повідомлення небайдужих громадян, що кабанів чавили технікою агрофірми, розпочала внутрішнє розслідування. Керівництво підприємства встановило, що дійсно її працівники та працівники зовнішніх підрядників брали участь в даних інцидентах. Їх наразі відсторонено від роботи.