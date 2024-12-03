Інцидент трапився в Зборівській громаді

На Тернопільщині кілька трактористів та комбайнерів чавили стадо диких кабанів сільськогосподарською технікою. Чоловікам вдалося так вбити щонайменше одну тварину. Правоохоронці внесли цей факт в ЄРДР і розслідують незаконне полювання жителями області.

В одному з місцевих Telegram-канал увечері 2 грудня зʼявилося відео, на якому видно, як група чоловіків знущається зі стада диких кабанів. Невідомі посеред поля, керуючи сільгосптехнікою, наздоганяли тварин і намагалися роздавити, а також били їх кийками. З відео видно, що чоловікам вдалося вбити щонайменше одну тварину. За даними зоозахисної організації UAnimals, група комбайнерів знущалася з вагітної свині: її привʼязали до трактора та тягали полем. Зоозахисники звернулися до поліції з відповідною заявою.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 3 грудня. Поліцейські встановили, що подія трапилася ще 20 жовтня на полях Зборівського району. Оперативники зʼясували, що трактор та комбайн, які фігурують на відео, належать приватній сільськогосподарській компанії, яка орендує паї в Зборівському районі і обробляє їх.

Зараз поліцейські встановлюють зловмисників, які причетні до знущання з диких тварин. Після встановлення особи, їх притягнуть до відповідальності. За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 248 КК України (Незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів з використанням транспортних засобів). За незаконне полювання порушникам загрожує до пʼяти років позбавлення волі.