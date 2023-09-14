Всього у нацпарку «Цуманська пуща» до цього випадку нараховували 24 зубри

На Волині знайшли мертвим червонокнижного зубра. Труп тварини у середу, 13 вересня, виявили в угіддях приватного користувача – ТзОВ «Майдан мисливський».

Як повідомила прес-служба Поліського лісового офісу, мертву тварину виявили працівники лісової охорони філії «Ківерцівське лісове господарство» під час патрулювання лісових масивів. Лісівники стверджують, що після розтину з'ясувалось, що тварину вбили з вогнепальної зброї.

«Куля пройшла наскрізь, що означає, швидше за все, вбивця тварини був на відстані, при якій чітко бачив та усвідомлював, в кого стріляє. Або мав відповідну зброю. Справу передано в правоохоронні органи», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Волині в коментарі ZAXID.NET зазначили, що поліцейські поки що проводять перевірку. Якщо всі експертизи підтвердять, що тварину дійсно застрелили, відкриватимуть кримінальне провадження.

Зауважимо, що полювання під час воєнного стану в Україні заборонене. Санкція статті 248 ККУ (незаконне полювання) передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу, а максимально – три роки обмеження волі.

За даними Ківерцівського національного парку «Цуманська пуща», у 2023 році на Волині до цього випадку нараховувалося 24 зубри. З них двоє – цьогорічні особини.