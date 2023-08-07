Лося європейського включили до Червоної книги в 2018 році

У нацпарку на Волині затримали двох чоловіків, які застрелили черновонокнижного лося. Браконьєрів, у чиїх рюкзаках було м'ясо вбитої тварини, виявили єгері та працівники екоінспекції.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, до злочину причетні 50-річний житель села Зарудче та 62-річний житель села Селісок Камінь-Каширського району. На території національного природного парку «Прип'ять-Стохід» вони застрелили лося, внесеного до Червоної книги.

«Після цього їх з рюкзаками, повними м'яса вбитої тварини, зупинили працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» та Державної екологічної інспекції у Волинській області. Унаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Обом чоловікам вручили підозри за ч.2 ст. 248 ККУ (незаконне полювання на територіях природно-заповідного фонду на звіра, що занесений до Червоної книги України). Санкція статті передбачає від 3,4 тис. грн штрафу, а максимально – п'ять років тюрми.

Додамо, що полювання під час воєнного стану заборонене.