Чоловік зловив 127 рибин, з яких більшість – це карликовий сомик

На Волині у заказнику, що неподалік кордону з Білоруссю, затримали браконьєра. Чоловік на озері Засвяття сітками виловив 127 рибин. Наразі рибу та човен, на якому він рибалив, вилучили, а щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконне заняття рибним промислом.

Про викриття порушника стало відомо у понеділок, 8 травня, після повідомлення прес-служби Волинського рибоохоронного патруля. Зазначається, що браконьєр рибалив на озері Засвяття Самарівської громади Ковельського району, зокрема, на території гідрологічного заказника «Оріхівський» неподалік українсько-білоруського кордону.

«Порушник здійснював вилов з дерев’яного човна забороненими знаряддями – сітками. Йому вдалося добути 80 екземплярів карликового сомика, 37 екземплярів плітки, 7 екземплярів окуня, 1 екземпляр карася сріблястого, 1 екземпляр плоскирки та 1 екземпляр головешки ротань», – йдеться у повідомленні.

У рибоохоронному патрулі підрахували, що сумарно чоловік завдав збитків на понад 239 тис. грн. На чоловіка склали адмінпротокол за ч.4 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), який передбачає до 680 грн штрафу.

Окрім цього, на місце викликали поліцію, яка відкрила кримінальне провадження за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом). Човен та незаконно виловлену рибу вилучили до рішення суду. Санкція статті передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу.