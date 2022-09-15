Чоловіка, який сітками ловив рибу на Світязі, виявив прикордонний наряд

На озері Світязь прикордонники виявили браконьєра, який виловлював рибу сітками. Всього він встиг зловити 15 кг канадського сомика. Таким чином він завдав збитків навколишньому середовищу на близько 40 тис. грн.

Про викриття чоловіка стало відомо у четвер, 15 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Незаконним промислом чоловік займався на озері Світязь, яке знаходиться на території природно-заповідного фонду у Шацькому національному природному парку.

Правопорушника виявив прикордонний наряд. На місце викликали поліцію. Зловмисником виявися 55-річний жителя села Шацьк. «У нього поліцейські вилучили шість риболовних сіток, 77 рибин різного виду та 15 кг канадського сомика. Сума завданих матеріальних збитків навколишньому середовищу становить близько 40 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом), яка передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу. Максмально чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.