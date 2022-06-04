За вилов риби під час нересту чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі

На Щедрівському водосховищі у Хмельницькій області поліція затримала 31-річного місцевого мешканця, який незаконно виловив риби на 760 тис. грн. Чоловіка вже не вперше затримують за браконьєрство. За скоєне зараз йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, браконьєра, який сітками незаконно ловив рибу, затримали вранці суботи, 4 червня, на Щедрівському водосховищі, поблизу Летичева.

«Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до відповідальності за подібне правопорушення. У браконьєра поліцейські вилучили риби орієнтовно на загальну суму понад 760 тисяч гривень та чотири сітки», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.