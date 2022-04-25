Чоловік сітками виловлював рибу під час нересту на річці Горинь

Поліція затримала 43-річного мешканця Києва, який ловив рибу під час нересту. Чоловік завдав збитків державі на 126 тис. грн. У браконьєра вилучили понад 160 рибин, дерев’яний човен та сітки. Всю рибу поліцейські віддали мешканцям місцевого будинку милосердя.

Як у понеділок, 25 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, рибалку затримали у Дібровка Ізяславського району. 43-річний мешканець Києва незаконно виловлював рибу на ріці Горинь.

«У порушника правоохоронці вилучили 164 рибини, серед яких карась, ротань, щука, окунь, плітка, а також дерев'яний човен та дві сітки. Весь незаконний улов поліцейські передали мешканцям будинку милосердя у селі Ліщани», – йдеться у повідомленні поліції.

За попередніми даними, сума з завданих довкіллю збитків складає понад 126 тис. грн. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). За скоєне рибалці загрожує до трьох років обмеження волі.

Зазначимо, нерестова заборона на любительську та спортивну риболовлю у Хмельницькій області розпочалась 11 квітня та діятиме на річках до 30 травня, на водосховищах — до 20 червня, в придаткових системах водних об'єктів — до 10 липня.