Летичівський райсуд засудив до 2 років та 3 місяців ув’язнення 41-річного місцевого мешканця, який ловив рибу під час нересту. Чоловіка затримали під час незаконної рибалки ще у квітні минулого року. Браконьєр мав непогашену судимість, тому за новий злочин йому призначили більше суворе покарання.

Як у вівторок, 26 квітня, повідомила Хмельницька обласна прокуратура, суд визнав винним 41-річного мешканця селища Летичів, який незаконно виловлював рибу забороненим знаряддям. Чоловік завдав шкоди довкіллю на суму понад 5 тис. грн.

«Вироком Летичівського районного суду його засуджено до 1 року обмеження волі за вчинення даного кримінального проступку. Але, оскільки засуджений раніше притягувався до кримінальної відповідальності, має не зняту судимість, та вчинив кримінальний проступок під час відбування покарання, він проведе 2 роки 3 місяці за ґратами», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 41-річного мешканця Летичева винним за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом) та засудив до 2 роки 3 місяці позбавлення волі.

Зазначимо, нерестова заборона на любительську та спортивну риболовлю у Хмельницькій області розпочалась 11 квітня та діятиме на річках до 30 травня, на водосховищах — до 20 червня, в придаткових системах водних об'єктів — до 10 липня.