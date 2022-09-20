Про браконьєра, який ловив рибу на озері, повідомили місцеві мешканці

Волинський райсуд призначив 99,8 тис. грн штрафу браконьєру, який ловив рибу сітками. Всю рибу, яку він зловив, конфіскують та передадуть у благодійний фонд, аби її відправили військовим. Також човен конфіскує держава, а сітки постановили знищити.

Як йдеться у постанові Іваничівського райсуду, порушника виявили ввечері 10 грудня 2021 року на озері у селі Павлівка Володимирського району. Браконьєр за допомогою чотирьох сіток зловив трьох коропів, десять карасів, десять плоскирок, шість щук, одного білого амура, трьох окунів, одного линка та шість товстолобів.

Таким чином чоловік завдав шкоди навколишньому середовищу на майже 100 тис. грн. Справу кваліфікували за ч.1 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом), яка передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу. У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину.

Суддя Марта Федечко визнала його винним та призначила йому рік умовно. Також чоловік повинен сплатити сільраді 99,8 тис. грн за заподіяні збитки і ще 16,9 тис. грн за експертизи. Рибу, яку вилучили в браконьєра, передадуть в благодійний фонд «Старе місто Луцьк», а вже ті повинні передати її українським військовим. Відомо, що весь цей час риба зберігалась у холодильниках.

Також суд постановив конфіскувати надувний човен з веслами, а чотири сітки, якими браконьєр ловив рибу, постановили знищити. Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.