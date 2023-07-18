На Хмельниччині браконьєр у аквалангу наловив раків на 693 тис. грн
Коли чоловік виплив на берег, його затримали правоохоронці
На Хмельниччині судили браконьєра, який незаконно наловив раків на 693 тис. грн. Виловом він займався на річці Хомора у період нерестової заборони і використовував для цього водолазне спорядження. Коли чоловік виплив на берег, його затримали, а всіх раків випустили у водойму.
Як йдеться у вироку Полонського райсуду, на риболовлю Віктор Ф. пішов в ніч на 3 травня. Для цього підготував водолазне спорядження для підводного плавання: два кисневі балони з рукавами, ласти, маски для підводного плавання, пояс з чотирьох металевих грузил, а також рибальську сітку.
Ловити раків він пішов на річку Хомора у місті Полонне. В цей час діяла заборона на вилов раків через нерестовий період, про яку чоловік знав, однак він вирішив її проігнорувати.
«З використанням аквалангу та іншого допоміжного спорядження здійснив незаконний вилов раків в річці Хомора в кількості 208 штук. Відповідно до Такс для обчислення розміру відшкодування шкоди [...] а також даних висновку експерта, завдав істотну шкоду водним живим ресурсам Полонської міської ради в розмірі 693 056 грн (3332 грн за один екземпляр)», – йдеться у вироку.
Віктору Ф. вручили підозру за ч.1 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу, а максимально – три роки обмеження волі.
На судовому засіданні, яке відбулося 14 липня, чоловік визнав провину. Розповів, що як тільки виплив з водойми, його затримали поліцейські. Усіх виловлених раків вони випустили у водойму. Також чоловік заявив про розкаяння у вчиненому.
Суддя Анатолій Горщар визнав Віктора Ф. винним за вказаною статтею і призначив йому рік іспитового терміну. За експертизи чоловік повинен сплатити 4,7 тис. грн, а спорядження для плавання під водою в нього конфіскують.
Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.