На Хмельниччині судили браконьєра, який незаконно наловив раків на 693 тис. грн. Виловом він займався на річці Хомора у період нерестової заборони і використовував для цього водолазне спорядження. Коли чоловік виплив на берег, його затримали, а всіх раків випустили у водойму.

Як йдеться у вироку Полонського райсуду, на риболовлю Віктор Ф. пішов в ніч на 3 травня. Для цього підготував водолазне спорядження для підводного плавання: два кисневі балони з рукавами, ласти, маски для підводного плавання, пояс з чотирьох металевих грузил, а також рибальську сітку.

Ловити раків він пішов на річку Хомора у місті Полонне. В цей час діяла заборона на вилов раків через нерестовий період, про яку чоловік знав, однак він вирішив її проігнорувати.

«З використанням аквалангу та іншого допоміжного спорядження здійснив незаконний вилов раків в річці Хомора в кількості 208 штук. Відповідно до Такс для обчислення розміру відшкодування шкоди [...] а також даних висновку експерта, завдав істотну шкоду водним живим ресурсам Полонської міської ради в розмірі 693 056 грн (3332 грн за один екземпляр)», – йдеться у вироку.

Віктору Ф. вручили підозру за ч.1 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу, а максимально – три роки обмеження волі.

На судовому засіданні, яке відбулося 14 липня, чоловік визнав провину. Розповів, що як тільки виплив з водойми, його затримали поліцейські. Усіх виловлених раків вони випустили у водойму. Також чоловік заявив про розкаяння у вчиненому.

Суддя Анатолій Горщар визнав Віктора Ф. винним за вказаною статтею і призначив йому рік іспитового терміну. За експертизи чоловік повинен сплатити 4,7 тис. грн, а спорядження для плавання під водою в нього конфіскують.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.