Під час огляду авто в багажнику виявили зброю та тушу козулі

Двох жителів Тернопільщини затримали за полювання на козулю. Патрульні поліцейські автомобіль чоловіків зупинили для перевірки пізно увечері 9 червня. Під час огляду авто в багажнику виявили зброю та тушу козулі. Жителя Тернопільщини загрожує до трьох років обмеження волі.

Під час патрулювання співробітники патрульної поліції неподалік міста Теребовля зупинили для перевірки автомобіль. Всередині перебували 34-річний водій та 52-річний пасажир. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили мисливську зброю та тушу косулі.

«Чоловіки запевнили, що знайшли тварину на дорозі вже мертвою та збиралися передати її представникам товариства мисливців і рибалок. Водночас правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що чоловіки самі є мисливцями та вже не вперше вирушають на полювання», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 10 червня.

Слідчо-оперативна група вилучила мертву тварину. Наразі в Держпродспоживслужбі Тернопільщини розпочали перевірку щодо встановлення причин загибелі козулі. Також на відповідну перевірку відправлена мисливська зброя.

За фактом виявленої застреленої тварини правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 КК України (Порушення правил полювання). Санкція статті передбачає штраф до 3400 грн або громадські роботи на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі строком до трьох років.

Нагадаємо, що наразі в Україні діє заборона на полювання. Її було встановлено від початку повномасштабної війни в Україні.