Рожищенський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності мисливця за вбивство дикої козулі. Чоловік має заплатити 32 тис. грн штрафу. Про це 6 березня повідомила Державна екологічна інспекція у Волинській області.

«У заборонений час без належного дозволу громадянин незаконно вполював у мисливських угіддях державного мисливського резерву поблизу села Богушівська Мар’янівка Луцького району самця дикої козулі. Своїми діями він вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.85 КУпАП», – йдеться у повідомленні.

Відтак, згідно з постановою суду, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил полювання. Він має заплатити 32 тис. грн штрафу.

Додамо, що факт незаконного полювання інспектори з охорони навколишнього природного середовища Волинської області виявили у грудні 2023 року.