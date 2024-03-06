За вбивство козулі волинянин має заплатити 32 тис. грн штрафу
Чоловік вполював тварину поблизу села Богушівська Мар’янівка Луцького району
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Рожищенський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності мисливця за вбивство дикої козулі. Чоловік має заплатити 32 тис. грн штрафу. Про це 6 березня повідомила Державна екологічна інспекція у Волинській області.
«У заборонений час без належного дозволу громадянин незаконно вполював у мисливських угіддях державного мисливського резерву поблизу села Богушівська Мар’янівка Луцького району самця дикої козулі. Своїми діями він вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.85 КУпАП», – йдеться у повідомленні.
Відтак, згідно з постановою суду, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил полювання. Він має заплатити 32 тис. грн штрафу.
Додамо, що факт незаконного полювання інспектори з охорони навколишнього природного середовища Волинської області виявили у грудні 2023 року.