Неповнолітній житель Радивилівської громади вбив безпритульного собаку

На Рівненщині 15-річний підліток застрелив собаку з гвинтівки, бо той нібито постійно заходив на його подвірʼя та заважав. За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Першою про інцидент повідомила 9 грудня організація «Домівка врятованих тварин». Зоозахисники написали в Instagram, що подія трапилася ще в листопаді у селі Немирівка Радивилівської громади.

«Щойно нам надіслали відео, на якому видно, як собака мучиться. Також маємо відео, де (ред. – підліток) з людей знущається. Просимо швидкого реагування поліції», – йдеться у дописі.

Правоохоронці заявили, що пес, в якого стріляли, не мав господаря. Після скоєного 15-річний хлопець залишив тварину на вулиці, але мати підлітка помітила собаку та намагалася самотужки надати допомогу. Коли ж про випадок повідомили поліцейським, ті прибули на місце події, проте жінка почала їх запевняти, що тварина вже померла. Втім, інспектори з’ясували, що пес живий, тому його терміново доправили до ветеринарної клініки, де він помер.

Речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька уточнила ZAXID.NET, що 15-річний підозрюваний стріляв з пневматичної гвинтівки, яка належить його повнолітньому брату.

Підліток пояснив свій вчинок тим, що собака заважав та постійно заходив на територію його господарства. Нині поліція проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною). Санкція статті передбачає від одного до трьох років обмеження волі або від двох до трьох років ув’язнення.