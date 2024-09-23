У Вараському районі 16-річний місцевий житель катався на мотоциклі, до якого був привʼязаний собака. Підліток зафільмував знущання над твариною й опублікував відео у TikTok. Тепер йому загрожує до трьох років тюрми. Про це повідомили 22 вересня у поліції Рівненської області.

За інформацією поліцейських, про злочин їм стало відомо під час моніторингу соцмереж вранці 22 вересня. Telegram-канал «Рівне 1283» поширив відео із TikTok жителя села Новорічиця Вараського району, на якому видно: хлопець їде на мотоциклі, а по дорозі волочиться привʼязана до транспортного засобу собака без ознак життя.

«На місце події негайно вирушив поліцейський офіцер Зарічненської тергромади. Порушником виявився 16-річний місцевий мешканець, який пояснив, що під час знімання відео собака вже був мертвий», – повідомляють у поліції.



Остаточну причину смерті тварини наразі встановлюють фахівці.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження із тваринами). Санкція статті передбачає від двох до трьох позбавленням волі.