Теофіпольський районний суд виніс вирок 39-річному Олексію Кадубі за жорстоке поводження з тваринами. Обвинувачений відрубав голову собаці, за що йому призначили 1,5 року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 16 травня, наприкінці березня 2024 року Олексій Кадуба скоїв злочин за місцем свого тимчасового проживання. За даними слідства, чоловік підійшов до сусідського собаки й наніс йому декілька ударів сокирою по шиї. Згодом обвинувачений опублікував фото обезголовленої тварини у соцмережі – його побачила зоозахисниця, яка і звернулась із заявою до правоохоронців.

У суді обвинувачений свою вину визнав і розкаявся. Відомо, що він уродженець міста Маріуполь Донецької області, не одружений, не має постійного місця роботи, тимчасово проживає в селі Олійники Теофіпольської громади, де його характеризують вкрай негативно.

Суддя Галина Бурлак визнала Олексія Кадубу винним за ч.3 ст.299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами, вчинене активним способом), однак звільнила від основного покарання і призначила 1,5 року іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.