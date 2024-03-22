Одну тварину вдалося врятувати

Поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальну справу, розслідуючи жорстоке поводження з тваринами у Болехові. Тіло загиблої безпритульної собаки направили на експертизу.

Про отруєння собак на вулиці Січових Стрільців у Болехові 21 березня повідомили місцеві мешканці. Зоряна Григораш та Оксана Юхман оприлюднили відео з безпритульними собаками, що б’ються в судомах.

«Масові ознаки отруєння собак! Комунальники швидко позбирали трупи. Приїхала поліція за 30 хв. після виклику. Свідок написала заяву. Поліція відмовилась вилучити трупи тварин у комунальників (сказали це не входить в їх обов‘язки). Справою буде займатись інспектор, який на час написання заяви пішов по інших справах. Одну собаку вдалось врятувати, зараз поїде в клініку», – написала у Facebook Зоряна Григораш.

У п’ятницю, 22 березня, у поліції Івано-Франківської області зазначили, що обстежили вказану у зверненні мешканців вулицю Болехова і виявили тіло загиблої собаки.

«Наразі виявили та вилучили тіло однієї собаки, яку ймовірно отруїли. Його уже направили на проведення експертизи. Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до вказаного злочину», – інформують у поліції.

За жорстоке поводження з тваринами правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.