Мешканець села Хотінь розповів, що знайшов свою собаку мертвою на подвір’ї

Поліція Івано-Франківської області розслідує смерть собаки на подвір’ї мешканця села Хотінь Калуського району. Правоохоронці опитують сусідів та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Як зазначили ZAXID.NET в Головному управлінні поліції Івано-Франківської області 20 березня, напередодні до них звернувся 48-річний мешканець села Хотінь і розповів, що знайшов свою собаку мертвою на подвір’ї.

«За даним фактом поліція одразу розпочала перевірку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Калуського районного відділу. Поліцейські опитали власника тварини. Наразі з’ясовують всі обставини та осіб, причетних до правопорушення», – інформують у поліції.

Правоохоронці зареєстрували повідомлення про жорстоке поводження з собакою в Єдиному обліку заяв та повідомлень. Після з’ясування обставин події вирішуватимуть, чи відкривати кримінальну справу.