Житель Хмельницького викинув собаку з вікна 9 поверху
За жорстоке поводження з твариною підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення
Ввечері 27 липня житель Хмельницького викинув із вікна багатоповерхівки собаку – від отриманих травм тварина загинула на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження й наразі встановлюють усі обставини події. Про це 29 липня повідомили у поліції області.
За даними правоохоронців, інцидент на вулиці Пілотській в Хмельницькому стався 27 липня близько 23:40. На місці події очевидці розповіли слідчим, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку із вікна дев’ятого поверху, внаслідок чого тварина загинула.
«Тіло собаки вилучили для проведення експертиз. Усі обставини події поки з’ясовуємо», – зазначила ZAXID.NET речниця Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур.
Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.