Ввечері 27 липня житель Хмельницького викинув із вікна багатоповерхівки собаку – від отриманих травм тварина загинула на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження й наразі встановлюють усі обставини події. Про це 29 липня повідомили у поліції області.

За даними правоохоронців, інцидент на вулиці Пілотській в Хмельницькому стався 27 липня близько 23:40. На місці події очевидці розповіли слідчим, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку із вікна дев’ятого поверху, внаслідок чого тварина загинула.

«Тіло собаки вилучили для проведення експертиз. Усі обставини події поки з’ясовуємо», – зазначила ZAXID.NET речниця Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур.

Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.