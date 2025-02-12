Львів’янин прив’язав собаку до дерева та вбив його дерев’яною палкою

Залізничний райсуд Львова виніс вирок пенсіонеру, який на прохання сусідки палкою вбив її собаку. Чоловік визнав провину та уник тюремного ув’язнення, яке замінили іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, випадок трапився 26 вересня 2024 року на вул. Щирецькій у Львові. Львів’янин прив’язав собаку до дерева та вбив його дерев’яною палкою. Про цей випадок стало відомо через розголос у соцмережах, куди очевидці виклали відео того, як чоловік вбиває собаку. Цей випадок вони побачили з вікна бізнес-центру. Після цього поліція порушила кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з твариною.

Журналісти «Суспільного» розповідали, що 84-річний чоловік вбив собаку на прохання його власниці Євгенії Онисько, яка стверджувала, що тварина була хвора.

У суді обвинувачений Богдан Ханас визнав свою провину та просив його суворо не карати. Цю справу розглянула суддя Наталія Галайко, яка дослідила усі матеріали та позиції сторін, зокрема думку прокурора, який просив звільнити обвинуваченого від відбування покарання.

Суддя призначила обвинуваченому 5 років тюрми за жорстоке поводження з твариною, але звільнила від відбування покарання із річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.