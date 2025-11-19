Після втечі левиць власнику притулку оголосили підозру за фактами жорстокого поводження з тваринами

Власнику хмельницького притулку, з якого 15 листопада втекли дві левиці, оголосили про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомила 19 листопада пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний з 2018 року орендував нежитлові приміщення у Хмельницькому. Не маючи дозвільних документів для облаштування притулку, ветеринарних дозволів та відповідних умов, він утримував там тварин різних видів, серед яких були й леви.

«Перебування хижаків у невідповідних умовах призвело до того, що 15 листопада 2025 року дві левиці втекли з вольєра. Унаслідок цього загинули олень, альпака, барани, кози та соколи, які перебували в суміжних приміщеннях. Одну левицю виявили на території притулку, іншу – розшукали протягом дня», – йдеться у повідомлені.

У прокуратурі не вказують імені власника притулку, проте йдеться про 57-річного Сергія Пальохіна. За версією чоловіка, яку він розповів «Суспільному», левиці втекли через те, що невідомі зламали замки на дверях вольєра. Тварин повернули до притулку, проте наразі вирішується питання про їхнє вилучення та поміщення в належні умови.

Директору притулку повідомили про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами, що проявилось у їх утриманні у неналежних умовах (ч. 3 ст. 299 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення. За інформацією правоохоронців, це вже друге кримінальне провадження, зареєстроване щодо власника притулку.