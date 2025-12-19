Україна завершила обмін ВВП-варантів

Власники 99,06% ВВП-варантів на суму 2,635 млрд доларів підтримали їхній повний обмін на звичайні єврооблігації України. Раніше Кабмін оголосив про запуск пропозиції обміну та запиту на згоду зміни умов державних деривативів 2015 року, так званих ВВП-варантів. Тоді повідомлялося, що такий крок є результатом третього раунду закритих перемовин зі спеціальним комітетом власників цінних паперів.

На початку грудня Україна публічно оголосила про реструктуризацію та поширила пропозицію на всіх власників ВВП-варантів. Їм запропонували обміняти деривативи на комбінацію нових єврооблігацій і грошову виплату.

У повідомленні міністерства фінансів від 18 грудня йдеться про те, що власники 99,06% українських ВВП-варантів, що перебувають в обігу на 2,635 млрд доларів, підтримали їхній повний обмін на звичайні єврооблігації України.

Згідно з умовами обміну, Україна конвертує майже весь непогашений номінальний обсяг ВВП-варантів у новий клас облігацій С з терміном погашення у 2032 році з коефіцієнтом 1,34 на суму близько 3,5 млрд доларів. Ще невелику частину буде конвертовано у випущені під час реструктуризації єврооблігацій 2024 року облігації В з термінами погашення у 2030 і 2034 роках на суму по 16,91 млн доларів. Крім того, Україна виплатить за обмін грошову винагороду в розмірі до 7%.

«Ця транзакція посилить подальші кроки держави зі зміцнення макроекономічної стабільності та стійкості державного боргу, давши змогу уникнути значних виплат у період післявоєнної відбудови та зберегти ресурси, необхідні для фінансування оборони країни в умовах повномасштабного вторгнення Росії», — прокоментувало такий результат міністерство фінансів.

Держава також анулює ВВП-варранти на суму 604,26 млн доларів, які перебувають у власності держави, але ВВП-варранти на 43,84 млн доларіву власності Нацбанку візьмуть участь в обміні. Таким чином Україна повністю виведе з обігу державні деривативи 2015 року.

Відповідно до розрахунків мінфіну, сукупні виплати за ВВП-варантами без їхньої реструктуризації у 2025−2041 роках могли б становити від 6 млрд до 20 млрд доларів, залежно від темпів економічного зростання країни в період відновлення.

Нагадаємо, ВВП-варанти – це державні деривативи, який уряд випустив під час реструктуризації держборгу у 2015 році, коли в обмін на списання 20% зобов’язань за єврооблігаціями Україна пообіцяла кредиторам здійснювати виплати залежно від темпів економічного зростання.

Уряд України під керівництвом Арсенія Яценюка випустив ці цінні папери на 3,24 млрд доларів, а ідеологом цієї угоди і головним перемовником була тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько. Через це в медіа їх часто називали «варанти Яресько».

Виплати за варантами були прив’язані до динаміки ВВП. Їхній випуск мав на меті заохотити кредиторів підтримати Україну, надаючи їм частку в майбутньому зростанні її економіки. Однак цей інструмент став обтяжливим для бюджету після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Ще до початку повномасштабної війни мінфін почав викуповувати їх з ринку за низькими котируваннями на тлі новин про підготовку РФ до війни. Тоді вдалося викупити близько 20% варантів.

Станом на грудень 2025 року приватні інвестори володіли варантами на суму близько 2,6 млрд доларів, ще 648 млн були викуплені Україною або належали іншим суб’єктам, які контролювала Україна.