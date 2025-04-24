У четвер, 24 квітня, видання Financial Times поширило інформацію про те, що вже в травні 2025 року Україні може загрожувати дефолт. Це пов’язано з тим, що Україна не змогла домовитися про реструктуризацію боргу за ВВП-варантами. Що таке ці варанти, чи справді Україні загрожує дефолт і що про це кажуть в міністерстві фінансів, читайте на ZAXID.NET.

Глухий кут переговорів

Перемовини України з кредиторами за ВВП-варантами тривали у Вашингтоні з 15 до 23 квітня, ідеться в заяві Мінфіну, оприлюдненій на біржі Euronext. Україна запропонувала кредиторам два варіанти реструктуризації виплат, проте ті не погодились і попросили, натомість, виплатити 75% суми вже в травні. Україна відхилила цю пропозицію. Переговори зайшли в глухий кут.

Водночас у міністерстві фінансів кажуть, що й надалі шукатимуть оптимальний варіант виходу із ситуації, що підходить для реального світу, а не того, якого вже немає.

Що таке ВВП-варанти

Ідеться про велику реструктуризацію державного боргу України в 2015 році, коли Україна після нападу Росії перебувала у переддефолтному стані. Уряд тоді очолював Арсеній Яценюк, а міністерство фінансів – Наталія Яресько.

Тоді вдалося домовитися про створення Комітету кредиторів України і реструктуризацію держборгу в сумі близько 18 млрд доларів.

За умовами реструктуризації, пише Економічна правда, кредитори погодилися списати 20% боргу – 3,6 млрд доларів. А для решти суми – 14,4 млрд – продовжили на чотири роки терміни погашення. Також з 7,2 до 7,75% зріс відсоток за обслуговування боргу.

Проте списання 3,6 млрд боргу не було безумовним, адже за згоду кредиторам запропонували бонус, що мав би компенсувати суму списаного. Ідеться про ВВП-варанти – похідні цінні папери (деривативи), якими уряд України гарантував кредиторам виплати за умови певних показників в економіці України.

У цьому випадку ідеться про такі умови, коли ВВП України зростає на понад 3% в рік. Виплата становить 15% від суми, що перевищує тривідсоткове зростання. Наприклад, якщо зростання становило 4%, то виплати нараховуються з 1%. Термін дії варантів – до 2040 року. Першу виплату Україна зробила в 2021 році – це була виплата за 2019 рік. У 2022 році мала би відбутися виплата за 2020 рік і так далі.

Проте в 2022 році Росія розв’язала повномасштабну війну в Україні.

Що запропонувала Україна кредиторам

У 2024 році Україна вже платила за ВВП-варантами – після домовленостей про реструктуризацію з власниками українських єврооблігацій влітку. Тоді, до слова, в медіа також говорили про ймовірний дефолт України.

У травні 2025 року Україна мала би зробити виплату ВВП-варантів за 2023 рік. Оскільки обрахунок суми виплати прив’язаний до ВВП, що в 2023 зріс на 5,5%, то може йтися про приблизно 500-600 млн доларів.

Оскільки це величезна сума для країни, яка обороняється у війні, Україна під час переговорів у Вашингтоні запропонувала кредиторам дві опції, якими вони могли б скористатися одночасно, залежно від того, що їм більш вигідно.

Перша опція передбачає обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій випуску 2024 року (в межах минулорічної реструктуризації). Інвесторам запропонували набір облігацій A і B, як і минулого року, у співвідношенні 1,35 одиниці облігацій на кожну одиницю варантів.

Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів зі скасуванням виплат у 2025-2028 роках і з продовженням можливості викупити варанти до травня 2029 року. При цьому з 2026 до 2029 року ціна викупу мала би прогресивно зростати з 85-ти до 100 центів.

Реструктуризовані варанти з виплатами в 2029-2041 роках мали б ті ж характеристики, що і чинні варанти, крім опціону викупу. Також власникам запропонували 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.

Щоб досягнути угоди про реструктуризацію, потрібна згода кредиторів, яким належать сукупно 75% варантів. Проте Спеціальний комітет, якому належать більше 30% українських варантів, відхилив пропозицію України.

Він запропонував Україні заплатити 75% від суми платежу в травні та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму 209 млн доларів з погашенням в лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

Що буде далі: коментар Мінфіну

У міністерстві фінансів кажуть, що «ВВП варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує». Міністр Сергій Марченко додав, що зростання ВВП України в 2023 році не можна вважати процвітанням, адже в 2022 ВВП впав на понад 30%.

«Ці інструменти (ВВП-варанти – ред.) не мають стати на заваді нашому відновленню. Наша мета – знайти справедливе та комплексне рішення цього питання. Ми, як і раніше, налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами – так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа. Ми прагнемо досягти взаємовигідного рішення, що сприятиме довгостроковій фінансовій стійкості України та зміцнить довіру інвесторів», – цитує Сергія Марченка пресслужба міністерства.

Щодо пасажу Financial Times про імовірний дефолт України в травні, то, пише ЕП, її співрозмовник в міністерстві фінансів сказав, що журналісти «драматизують», адже дефолт за варантами не призведе до автоматичного дефолту за рештою зовнішнього боргу.

В цьому випадку можна говорити про так званий частковий технічний дефолт, коли позичальник – Україна – не дотримався умов договору, проте все ще має можливість виконати свої боргові зобов’язання. В цьому випадку може відбутись перегляд умов договору і нова реструктуризація боргу.

Україна вже кілька разів була на межі дефолту, проте жодного разу до нього не дійшло. Технічний дефолт не вплине на українців, навіть якщо його оголосять. Ще з минулого року, за рейтингом міжнародних кредитних агентств, Україна має рейтинг «обмежений дефолт».

Це впливає хіба на репутацію позичальника і на те, що в майбутньому для нього можуть зрости відсоткові ставки за комерційними кредитами. Проте Україна, яка вже третій рік стримує агресію Росії та безкінечно відновлює критичну інфраструктуру після обстрілів, не планує брати комерційні кредити – міжнародна допомога Україні не є комерційною позикою.

А про свою репутацію в світі українці говорять своєю боротьбою з ворогом.