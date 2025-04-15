Долар ще кілька разів змінюватиметься в ціні, проте в перспективі він більше не домінуватиме

У вівторок, 15 квітня, Національний банк встановив курс 47,027 грн за один євро. Це рекордне подорожчання після минулорічного вересневого показника 46,2 грн за євро. У комерційних банках купити один євро сьогодні можна в середньому за 47,35 грн. Водночас долар, в якому багато українців звично зберігають заощадження, дещо впав в ціні.

Чому євро б’є рекорди

Курс гривні – прив’язаний до долара. Курси всіх інших валют до гривні визначаються на основі їх курсу до долара, йдеться в матеріалі сайту «РБК-Україна». Це означає, що якщо певна валюта подорожчає у відношенні до долара, то й до гривні – також.

А євро суттєво подорожчав до долара за минулий місяць. За даними Європейського центрального банку, 14 березня один євро коштував 1,089 долара, а 14 квітня – 1,138, що на 4,5% більше.

На ситуацію передусім впливає непрогнозована політика президента США Дональда Трампа. Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса говорить, що відбувається глобальне перетікання капіталу і перегляд ролі США як «тихої гавані».

Сергій Фурса вважає, що в довгостроковій перспективі євро буде зміцнюватися далі. Проте долар ще деякий час буде домінувати серед світових валют, сказав у коментарі РБК-Україна директор CASE-Ukraine Дмитро Боярчук. На його думку, зміна домінуючої валюти невідворотна, але не миттєва.

Що робити із заощадженнями в доларах

Експерти кажуть, що українцям не варто бігти міняти долари на євро, адже курс долара ще багато разів буде різко змінюватися. У довгостроковій перспективі можна поступово переводити заощадження в євро, та, звісно, не всі.

Найкраще, диверсифікувати заощадження – тобто зберігати їх у різних основних валютах: в доларах, євро і гривні. Також бажано зберігати їх не в готівці, а в інструментах, що здатні зменшити вплив інфляції, що стосується не лише гривні, а й долара та євро. Наприклад, це можуть бути державні облігації в гривні, доларах та євро.

Прогноз до кінця весни

Зміцнення євро, ідеться на сайті Kurkul.com, окрім непередбачуваності США, також пов’язане з іншими факторами:

обмежена пропозиція валюти на внутрішньому ринку через попит від імпортерів та сезонне зниження надходжень валютної виручки;

податковий період та ліквідність.

Імовірні три сценарії розвитку подій:

базовий – ринок стабілізується після стрибка і євро залишиться в нинішніх межах;

альтернативний – через геополітичну напругу євро може подорожчати ще;

оптимістичний – стабілізація світових ринків та валютні надходження від міжнародних партнерів України призведуть до тимчасового зниження курсу євро до гривні.

Ці прогнози стосуються перспективи в 1-1,5 місяці.