Це вже другий транш від Великої Британії на оборонні потреби України

Велика Британія направила Україні 752 млн фунтів стерлінгів (понад 860 млн євро) в межах механізму фінансування країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Гроші витратять на військове обладнання – зокрема, протиповітряну оборону, повідомили у пресслужбі британського уряду у понеділок, 14 квітня.

Гроші виділили як позику, що буде виплачуватися коштом російських заморожених активів на території ЄС.

«Фінансування підтримає Україну в закупівлі життєво важливого військового обладнання, включно з терміново необхідними засобами протиповітряної оборони. Це відбувається на тлі того, що Росія продовжує повітряні напади на Україну та завдала ударів по місту Суми», – повідомили у пресслужбі британського уряду.

За даними міністра оборони Великої Британії Джона Гіллі, гроші спрямують на оборонні закупівлі. Зокрема, йдеться про ППО, артилерію та запчастини для ремонту транспорту й обладнання.

Це вже другий транш з 2,26 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 3 млрд євро) на оборонні потреби. Перше нарахування відбулося 7 березня 2025 року.