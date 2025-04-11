Країни-партнери погодили низку оборонних пакетів для України

Європейські партнери погодили виділення військової допомоги Україні на загальну суму 21 млрд євро. Це рекордне збільшення військової допомоги з початку російсько-української війни, повідомив у четвер, 11 квітня, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі.

Під час пресконференції за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України у формі «Рамштайн», яке пройшло у Брюсселі, європейські країни погодили низку оборонних пакетів на потреби України. Загальна сума фінансування – 21 млрд євро.

«Ми з міністром Пісторіусом спільно провели сьогоднішнє засідання. 51 країна і партнер були залучені до Контактної групи, з Європи, Індо-Тихоокеанського регіону і Південної Америки. Нові зобов'язання щодо військової допомоги, оголошені сьогодні в рамках Контактної групи, становлять понад 21 мільярд євро», – повідомив Джон Гіллі.

Зокрема, Велика Британія оголосила, що у 2025 році витратить на військову підтримку України 4,5 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 5 млрд євро). За словами Гіллі, «це найвищий рівень за всю історію».

Зазначається, що ще 150 млн фунтів стерлінгів (приблизно 173 млн євро) Велика Британія витратить на ремонт та обслуговування української військової техніки. Витрати покриють ремонт 3000 транспортних засобів.

Нагадаємо, 11 квітня Велика Британія також оголосила про виділення 350 млн фунтів (403 млн євро) допомоги для ЗСУ. За словами Гіллі, оборонний пакет включає радарні системи, протитанкові міни та «сотні й тисячі нових безпілотників».

Понад 11 млрд євро додаткової військової допомоги для України також виділила Німеччина. В межах цих коштів країна оголосила про новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть чотири німецькі зенітні комплекси Iris-T і 30 ракет для систем Patriot.