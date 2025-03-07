Раніше Україна та Велика Британія уклали угоду про надання Києву 3 млрд доларів

У п’ятницю, 7 березня, Україна отримала перший транш від Великої Британії, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Про це повідомили Міністерство фінансів України та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів [майже 1 млрд доларів] у межах ініціативи G7 ERA (G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)). Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності», – написав Шмигаль.

У Мінфіні нагадали, що 1 березня міністр фінансів Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів) на оборонні потреби.

«Гроші є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів. Кредит буде обслуговуватися і погашатися користуючись з майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів», – ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що фінансування надається терміном на 30 років.

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року країни G7 узгодили надання Україні 50 млрд доларів із заморожених активів Росії. Як повідомлялось, кредитні гроші розподілять на підтримку фінансової, військової та відновлювальної допомоги Україні.