Японія надасть Україні понад три млрд доларів у межах фінансової підтримки країн G7. Гроші є частиною пакета на загальну суму 50 млрд доларів, що компенсуються коштом заморожених російських активів. Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити», – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що раніше про свою підтримку в межах ініціативи G7 оголосили Євросоюз, США та Велика Британія.

Фінансова допомога Україні

25 жовтня країни Великої сімки (G7) дійшли консенсусу щодо надання Україні кредиту на близько 50 млрд доларів, забезпеченого доходами від заморожених активів Росії. Гроші розподілять кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні. Виплату планують розпочати до кінця 2024 року.

Раніше, 22 жовтня, Європейський парламент погодив надання Україні кредиту в 35 млрд євро.

Того ж дня уряд Великої Британії погодив надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (2,93 млрд доларів) кредиту на виробництво ППО та артилерійських систем. Кредит погасять коштом заморожених активів Росії.

23 жовтня США заявили, що виділять Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги, що є частиною спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на 50 млрд доларів.