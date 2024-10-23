Україна очікує отримати додаткову допомогу від США вже у 2024 році

Сполучені Штати Америки погодили надання Україні додаткової допомоги на суму до 20 млрд доларів. Про це в середу, 23 жовтня, повідомили президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як розповів Денис Шмигаль, ці гроші є частиною спільного пакета підтримки від країн G7 та Євросоюзу на загальну суму 50 млрд доларів. Гроші залучать завдяки використанню прибутків від заморожених російських активів. За словами прем’єра, аналогічні рішення цього тижня ухвалили також ЄС та Велика Британія.

«Кошти від партнерів підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році. Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України», – додав Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський сказав, що виділення додаткової фінансової допомоги від США «справді підтримає» українців. Він наголосив, що важливо реалізувати цю допомогу вже у 2024 році.

Нагадаємо, 9 жовтня Європейська Рада погодилась надати Україні кредит на 35 млрд євро, який погасять користуючись з прибутку від заморожених російських активів. Очікується, що гроші стануть доступними для України вже цього року, а сам кредит країна виплачуватиме протягом 45 років.