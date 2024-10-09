Віддавати позику будуть за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів

Європейська Рада погодилась надати Україні кредит на 35 млрд євро, який погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Про це йдеться в опублікованому 9 жовтня пресрелізі на сайті Євроради.

У середу, 9 жовтня, європейські посли погодились надати Україні макрофінансову допомогу на суму 35 млрд євро. Рада ЄС також затвердила механізм, який допоможе Україні гасити кредити на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7. Віддавати позику будуть за рахунок майбутніх прибутків від інвестування заморожених російських активів.

Гроші стануть доступними для України вже цього року. У Раді очікують, що кредит буде виплачений протягом 45 років. Фінансову допомогу спрямують на нагальні потреби, які зросли через посилення агресії Росії.

«Задля швидкого ухвалення та забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше почала отримувати макрофінансову допомогу, країни-члени погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вересні зазначала, що 35 млрд євро з обіцяних G7 50 млрд це внесок саме від ЄС, а інші учасники, як вона сподівається, долучаться пізніше. За її словами, такий варіант було обрано, бо партнери наразі мають «бути швидкими, адже нагальність потреб зрозуміла».

Також повідомляли, що Рада Європейського Союзу у вівторок, 8 жовтня, затвердила новий механізм санкцій, спрямований проти фізичних та юридичних осіб Росії, які причетні до дестабілізуючих дій за кордоном.