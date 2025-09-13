Польський Сейм підтримав новий законопроєкт після ветування документу про продовження допомоги українцям

Польський Сейм схвалив законопроєкт, який продовжує дозвіл українським біженцям перебувати в Польщі до березня 2026 року, а також передбачає зміни правил отримання соціальних виплати для іноземців за програмою «800+». Про це повідомило 12 вересня польське агентство РАР.

За законопроєкт проголосували 227 депутатів, проти – 194. Документ посилює вимоги для отримання допомоги для іноземців у розмірі 800 злотих на місяць.

Згідно з текстом законопроєкту, право на отримання цієї допомоги зможуть отримати тільки працевлаштовані дорослі та діти, які навчаються у польських школах. Винятком є люди з інвалідністю. Усі заявники на соціальну допомогу мають отримати ідентифікаційний номер PESEL.

Зазначається, що для отримання допомоги працевлаштовані іноземці в Польщі мають заробляти щонайменше половину від мінімальної зарплати в країні – 2333 злотих (близько 26 тис. грн) у 2025 році. Управління соціального страхування (ZUS) щомісяця проводитиме перевірки, чи отримувачі допомоги залишатимуться економічно активними.

В разі, якщо людина припинила працювати, виплати скасують. Також соціальну допомогу скасовуватимуть, якщо іноземець виїжджав з Польщі.

Законопроєкт також передбачає обмеження доступу до медичних послуг для громадян України. Йдеться про доступ до програм охорони здоров’я, медичної реабілітації, стоматологічного лікування та програми боротьби з наркотиками.

Водночас ухвалений законопроєкт продовжує термін перебування українських біженців у Польщі – українці можуть легально перебувати в країні до 4 березня 2026 року. Згідно із документом, статус біженця надає доступ до польського ринку праці, а також освіти, охорони здоров’я, сімейних і соціальних виплат. Крім того, українці можуть отримати можливість проживати у колективних закладах розміщення.

Нагадаємо, ухвалений законопроєкт розробили після того, як президент Польщі Кароль Навроцький ветував поправку до закону щодо соціальних виплат та безкоштовної медичної допомоги українцям, які отримують тимчасовий захист у країні. Тоді Навроцький заявив, що допомогу «800+» мають отримувати тільки ті, хто працює в Польщі. Зазначимо, поправка також передбачала продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення право на щомісячну допомогу мали всі українські біженці з дітьми, які перебувають у Польщі зі статусом PESEL UKR. Раніше розмір щомісячної допомоги становив 500 злотих на дитину, але 7 серпня 2024 року тодішній президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про збільшення розміру виплати до 800 злотих.