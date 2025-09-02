Програму для допомоги українцям у Великій Британії продовжили до 2027 року

Велика Британія продовжила ще на два роки дію програми з підтримки українських біженців Ukraine Permission Extension, яка дозволяє легально перебувати у країні. Про це у понеділок, 1 вересня, повідомила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер.

Під час свого виступу в парламенті Купер наголосила, що імміграційна політика в країні потребує реформ, оскільки збільшилася кількість випадків злочинності з боку нелегальних мігрантів, а також погіршується ситуація щодо кількості людей, які не мали права перебувати на території Великої Британії.

«Але натомість ми віримо в те, що разом з іншими країнами потрібно робити свій внесок у допомогу тим, хто втік від переслідувань, через керовані та контрольовані легальні програми», – сказала Іветт Купер.

За словами міністерки, Велика Британія готова надалі надавати допомогу постраждалим від війни, зокрема, українським, сирійським та гонконзьким біженцям. Крім того, країна продовжить підтримувати постраждалих внаслідок бойових дій у Секторі Гази.

«Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи схему Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, а додаткові деталі будуть надані згодом», – сказала міністерка.

Купер наголосила, що Велика Британія також готова забезпечити навчання нової групи студентів, які втекли від війни, у британських університетах.

Зазначимо, Ukraine Permission Extension – програма МВС Великої Британії, яка дозволяє легально перебувати в країні протягом 18 місяців українцям, які мають статус за однією з візових програм. Крім того, програма передбачає дозвіл на перебування громадян України у Великій Британії поза імміграційними правилами, що дозволяє знайти у країні роботу, орендувати житло та отримали доступ до соціальної допомоги чи освіти.