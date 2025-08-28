Для в'їзду в Латвію деякі іноземці повинні будуть заповнити анкету на сайті eta.gov.lv

У Латвії з 1 вересня набудуть чинності нові правила для перетину кордону громадянами низки третіх країн, зокрема й України. Поправки до Закону про імміграцію в Латвії пояснили необхідністю зміцнення національної безпеки та охорони кордонів країни. Про це повідомляють Deutsche Welle та LSM+.

Починаючи з 1 вересня іноземці, які не є громадянами Європейського Союзу, країн НАТО, держав-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), держав Європейської економічної зони, Швейцарії або Бразилії й не мають візи або посвідки на проживання, виданих Латвією, будуть зобов’язані не пізніше, ніж за 48 годин до в’їзду в Латвію заповнити спеціальну анкету на сайті eta.gov.lv.

Правила також поширюються на іноземців, які мають дозвіл на проживання в інших країнах ЄС (окрім Латвії), та тих, хто проїжджатиме Латвію транзитом.

Які дані необхідно подати іноземцям для в’їзду до Латвії?

Мета поїздки (в’їзду);

тривалість поїздки й місце перебування в країні;

маршрут подорожі;

контактна інформація.

«Окрім того, потрібно повідомити й багато інших відомостей біографічного характеру: чи брав іноземець участь у виборах і які виборні посади займає він або його родичі, чи є особа, яка в’їжджає, держслужбовцем або був ним у минулому, чи служила вона у збройних силах, спецслужбах, прикордонній, митній службі або органах внутрішніх справ, органах юстиції або органах закордонних справ (зокрема дипломатичній службі)», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що запитувані відомості іноземець має подати особисто.

Доступ до відомостей про іноземця, який планує перетнути кордон Латвії, отримають латвійські спецслужби. Ті своєю чергою оцінюватимуть ймовірні ризики для державної та громадської безпеки.

«У випадках, якщо такі ризики будуть виявлені, компетентні державні установи використовують наявні правові інструменти для запобігання загрозі, зокрема й за допомогою обмеження можливості в’їзду до Латвії конкретної особи», – пояснили в МВС Латвії.

Deutsche Welle пише, що під час в’їзду до країни латвійські прикордонники перевірятимуть наявність заповненої анкети. Очікувати окремого дозволу на в’їзд не потрібно – достатньо мати підтвердження про подання даних, надіслане на вказану електронну адресу. У разі неподання інформації, а також за надання неповних або неправдивих відомостей загрожує штраф.

Окрім того, МВС Латвії допускає можливість вибіркових перевірок на території країни або в місцях, де відсутній постійний прикордонний контроль. Такі перевірки здійснюватимуть Державна прикордонна служба або Державна поліція в межах своїх повноважень.