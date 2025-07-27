Логотип Комуністичної партії Чехії і Моравії

Латвійські прикордонники відмовилися пропустити через сухопутний кордон групу чеських комуністів, які поверталися з Росії до Чехії. Про це у неділю, 27 липня, повідомив чеський новинний сайт Novinky.

Йдеться про чотирьох членів Комуністичної партії Чехії й Моравії, які поверталися з Росії на батьківщину через територію Латвії. У коментарі журналістам Novinky речник комуністичної партії Роман Роун заявив, що наразі згадані громадяни Чехії перебувають у Росії, оскільки Латвія відмовила їм у перетині кордону.

«Четверо членів Комуністичної партії Чехії та Моравії перебували у Росії з приватною поїздкою до пам'ятних місць, щоб вшанувати героїзм Червоної армії та народу Радянського Союзу у Великій вітчизняній війні. На зворотному шляху їх не пустили до Латвії. Зараз вони повернулися до Росії та ведуть переговори про черговий транзит до Чеської Республіки», – заявив Роман Роун.

Ситуацію також прокоментували у міністерстві закордонних справ Чехії. Речник чеського МЗС Деніель Дрейк повідомив, що «можливості консульської допомоги наразі обмежені».

«Групу громадян Чехії не пустили на територію Латвії після повернення з Російської Федерації через можливу загрозу внутрішній безпеці», – пояснив Деніель Дрейк у коментарі журналістам.

Нагадаємо, 18 липня президент Чехії Петр Павел підписав закон, який прирівнює комуністичну ідеологію до нацистської. Тепер за поширення комуністичної символіки та наративів у Чехії передбачене кримінальне покарання.